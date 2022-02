Complicado registrar a los recién nacidos

Las familias expusieron que han tenido que acudir a las comisarías de Cócorit y Esperanza, al existir una menor afluencia de personas

Por: Deniss Cabrera

Una odisea pasan padres y madres de familia que buscan registrar a sus recién nacidos, debido a las largas filas en las oficialías del Registro Civil de Ciudad Obregón, así como los pocos folios que se expiden para realizar el trámite.

Ante esta situación, las familias expusieron que han tenido que acudir a las comisarías de Cócorit y Esperanza, al existir una menor afluencia de personas.

Fernando Corrales, platicó que ha acudido en más de una ocasión para registrar a su bebé recién nacida, pero aun cuando han llegado a las 7:00 de la mañana, no han podido realizar el trámite, ya que tampoco se pueden sacar cita.

"Les dije que no podíamos andar con la niña para arriba y para abajo que si podían hablar para asegurar su registro o que al menos nos apartaran un lugar mañana y bien déspota la mujer dijo que no, que ellos no dan citas".

Lamentó que pese al frio que hacen en las mañanas, deban exponer a los bebés ya que no existe un sistema para facilitar el trámite de registro.

Además, usuarios del Registro Civil se quejaron de las largas filas que se forman al exterior de las oficialías, donde pese a la pandemia se aglomeran las personas.