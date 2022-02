Combinó el alcohol con drogas, pero logró salir adelante

Perla salió de las adicciones y ahora forma parte de un testimonio de Alcohólicos Anónimos (AA) Sonora Sur y es fiel creyente de Dios.

Por: Ana Jusaino

Las pérdidas a consecuencia del consumo excesivo de alcohol se reflejaron cuando Perla tenía 17 años de edad, ante su nivel de adicción abandonó su preparación académica, dejó proyectos y actividades importantes para ella.

Al pasar de los años, la situación no mejoró para la joven, quien, a los 22 años, del alcohol pasó al mundo de las drogas por el consumo de la cocaína y aunque tenía problemas por resolver se embarazó, se casó y en total procreó cuatro hijos, sin embargo, siguió consumiendo.

La vida le brindó una oportunidad para enderezar su camino a través de la ayuda de Alcohólicos Anónimos y aunque fue un proceso de rehabilitación difícil, comentó que por diez años se mantuvo sobria.

"Hice carrera, logré triunfar, mis hijos crecieron, pero descuidé el programa. Me llené de éxito y volví a beber", platicó.

De nueva cuenta la vida de Perla se vio envuelta en problemas, pero ahora con una droga más fuerte, es decir más dañina, llamada crystal a eso se añadió la muerte de su esposo, poco tiempo después la de sus padres, situación que la hizo enfrentar su adicción sin ayuda de quienes la apoyaban en la rehabilitación.

"Pasé por tres internamientos y no pude parar, seguía consumiendo, me metía a los peores lugares a consumir, robaba comida en los supermercados y así poder seguir drogándome. Fui a dar varias veces a prisión, al hospital y no podía parar", recordó.

Aunque su vida parecía ya no tener solución, uno de sus amigos la invitó de nuevo a Alcohólicos Anónimos (AA) donde recibió rehabilitación y tiene una relación constante con Dios, a quien le pidió cuidará su vida.

"Soy feliz, tengo una buena relación con mis hijos, con los demás y conmigo misma. Cambié mi religión por una relación con Dios, los mejores días de mi vida están llegando gracias a AA", expresó.

Para quienes tengan problemas con el alcohol, se encuentra disponible la línea telefónica 644-4 13-91-49 o bien se puede acceder a la página www.aasonorasur.com.