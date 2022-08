Cócorit se queda sin luz

Habitantes de la calle Justo Sierra, donde la caída de árboles provocó el corte del servicio de energía eléctrica, señalaron que en diversas ocasiones solicitaron la poda del árbol, ya que constantemente afectaba la señal del internet.

"En varias ocasiones solicitamos a Ecología para que vinieran a cortar las ramas y no nos hicieron caso. Ya he hablado dos veces a Comisión, tenemos que esperar a que estén los reportes y que van a venir, pero no dicen cuándo" señaló Pilar Encinas.

Ante esta situación el comisario de Cócorit, José Lorenzo Encinas Valenzuela, informó que se puso un reporte ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar solución a los vecinos que se encuentran sin servicio de electricidad.

Agregó que este fue el principal problema que dejaron las lluvias de ayer, junto con la caída de ramas en diversos sectores, entre ellos la calzada, sin embargo, no hay daños que lamentar.