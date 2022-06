Claman por ayuda abuelitos de Casa Hogar Mamá Estéfana

Evangelina Valenzuela, directora y fundadora de dicho lugar, expresó que entre la venta de tamales que ellas mismas elaboran, la realización de rifas y las idas a los tianguis, es como han logrado solventar la operación del lugar, cuyos gastos fijos rondan en los 35 mil pesos y donde no reciben ningún apoyo gubernamental.

"No es cierto, es como todo, en todas partes hay inseguridad, pero pues aquí es tranquilo. Los apoyos todavía no comienzan a reactivarse porque la gente piensa que hay mucha inseguridad acá pero no, la verdad es que sí nos ha afectado mucho porque ni con una mano se cuenta la ayuda que llega y nosotros vivimos de las donaciones", subrayó.

De manera mensual deben hacer frente a un recibo de electricidad de 8 mil pesos, llegando incluso a los 20 mil durante la temporada más calurosa del verano, por los equipos de refrigeración, el uso de lavadoras, así como de varios colchones de aire que operan con electricidad y que sirven para evitar que le salgan escaras en la piel a quienes permanecen postrados en ellas.

Desde hace trece años nació dicho recinto para albergar a adultos mayores que, por diversos motivos, no tenían donde pasar la última etapa de sus vidas de manera digna. Hoy ese espacio les brinda eso, siendo la mayoría quienes ahí viven del Municipio de Cajeme.

DATO: El recinto alberga a 24 adultos mayores, quince varones y nueve mujeres, de los cuales, cinco se encuentran totalmente postrados en cama; la mayoría presenta algún tipo de discapacidad, entre ellas, motriz, auditiva, visual, del habla o mental.

"Llegan en una situación muy precaria, la mayoría han llegado muy enfermos, varias personas en situación de calle y otros casos por medio de la Procuraduría", manifestó.

BRINDAN ATENCIÓN INTEGRAL Y PERMANENTE

En dicho espacio, además de alojamiento, se brinda desayuno, comida y cena, apoyo psicológico y asistencial a adultos mayores, donde la mayoría presenta al menos una enfermedad crónico degenerativa.

"Por ejemplo, que no pueden mover sus brazos y piernas y no pueden comer por sí mismos, que tienen mal de Parkinson, diabetes, hay personas que dializamos y que tienen enfermedades de la mente", explicó.

A pesar de ser donatarios autorizados, Evangelina Valenzuela afirmó que solo dos empresas han utilizado este beneficio, lo cual adjudicó a la falta de conocimiento, por lo que invitó a los empresarios, agricultores, industriales y comerciantes a que los apoyen y aprovechen los beneficios fiscales que tendrían al apoyar a quienes ahí viven.

"Metimos un proyecto en Constellations Brands y quedamos encantados por lo que pudiéramos mejorar como, por ejemplo, en los baños, porque ocupamos que estén adaptados a sus necesidades, pero ahorita estamos a la espera de respuesta", comentó.

Evangelina Valenzuela reflexionó que, si bien, son felices con la labor que realizan apoyando a quienes se encuentran en una situaciónvulnerable, vendrán otras generaciones que deberán continuar con el trabajo.

"A nosotros se nos está acabando la vida aquí, pero otros deben continuar, a nosotros nos tocó poner la plancha de la pirámide que sostiene toda la parte de arriba, entonces queremos dejar un poco mejor a las generaciones que vienen porque esto no se va a acabar", concluyó.