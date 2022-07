Cierra hoy oficinas del INE; regresan el lunes

Hasta el momento se desconoce la razón de tal cancelación de servicio, más aún en el módulo más concurrido, que se ubica en la calle Sonora entre Ignacio Allende y Avenida Náinari.

Durante esta semana, el investigador Rodrigo González Enríquez fue a renovar su credencial y a través de redes sociales denunció que bajo un intenso calor había mucha gente a la intemperie esperando su turno, pero que la logística de atención era deficiente.

"¿En qué se usa el amplio presupuesto que anualmente se le autoriza a este órgano electoral? Urge una reforma al INE para que cumpla a cabalidad sus funciones", comentó.

Ante la molestia de González Enríquez, se desataron una serie de comentarios como: "por eso no he ido a renovarla, es perder un día, aunque vayas con cita", "a los partidos les deberían de retirar el presupuesto", "por eso muchos no quieren hacer ese trámite y menos ahorita con estos calores".

Otros usuarios de internet, expusieron: "en Vícam en 20 minutos y sin cita", "alguna vez han hecho algo bien los del INE", "yo hice mi cita a las 9:30 y se me atendió en tiempo de mi cita solo tardé 11 minutos y al recoger mi credencial fue muy rápido".