Choferes de urbanos discriminan a los adultos mayores

Además, no los "levantan" por el hecho de que por su avanzada edad tienen dificultades para caminar u otros problemas motrices que, al subir a las unidades, les retrasa los tiempos.

"A uno de mayor no la quieren levantar porque nomás pagamos cinco pesos y es injusto porque como usuarios tenemos todo el derecho a que se nos preste el servicio", comentó Eva Julia Ortega García, usuaria de la Línea 8.

Por su parte, Martha Gamboa, adulta mayor y usuaria de la misma Ruta, comentó que ella debe esperar en un parabús junto con otras personas para que pueda subir al camión.

"A mí me suben a fuerza, no les queda otra, pero yo cuando voy arriba del camión me doy cuenta que no levantan a otros adultos mayores, los ignoran, son muy groseros", indicó.

En tanto, José Heriberto Martínez Pérez narró que como usuario de la Línea 12, adulto mayor y discapacitado, se le dificulta subir a la unidad porque solamente hay una.

"Ya no hay rutas que nos lleven al Seguro Social, la Línea 12 solamente tiene un camión y a veces no se para porque soy una persona de edad avanzada", puntualizó.