Causa polémica uso de la Danza del Venado en concierto de Alfredo Olivas en Los Mochis | VIDEO

A estudiar la historia de los usos y costumbres de la Tribu Yaqui, es el llamado que realizó Teodoro Buitimea Flores, académico de lengua materna, luego de que, en el intermedio de un concierto de Alfredo Olivas, en Los Mochis, Sinaloa, presentaron un show de la Danza del Venado.

El habitante de Cócorit- Loma de Guamúchil, manifestó que la danza no es un espectáculo, sino un ritual espiritual y sagrado, mismo que no debe utilizarse en la farándula o en eventos deportivos como el box.

“Es importante conocernos nosotros, pues, no puedes defender lo que no conoces, lo que no sabes que es tuyo. Y que tengan ese sentido de pertenencia. Yo no generalizo, hay personas que sí tenemos conocimiento y sabemos sobre su importancia”, comentó.

Sin embargo, consideró importante enseñar a las nuevas generaciones de yaquis con conocimientos dancísticos tradicionales y musicales a valorarse y no prestarse a eventos artísticos de quienes son ajenos a la nación yaqui.

También invitó a quienes se apropian de la danza tradicional, cuya indumentaria y ejecución es incorrecta, a culturizarse al respecto.

“El venado no es parte de esos espectáculos, es parte de un rito muy propio de la tribu, es para ceremonias específicas, tanto el Pascola como el Venado son danzas prehispánicas”, comentó.

Manifestó que la única manera de evitar se lucre con la tradición yaqui, es a través de acciones políticas que pueden ejercer las autoridades tradicionales para proteger la prevalencia de los usos y costumbres.

Desde antes de la llegada de los españoles a territorio yaqui, los antiguos indígenas ejecutaban la Danza del Venado y Pascola, donde sienten una conexión especial con lo que denominan el universo del monte o de la naturaleza, además del sincretismo religioso católico.