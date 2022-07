Camiones chatarra

Los pasajeros entrevistados en el lugar dieron a conocer que es la segunda vez que dicho transporte se descompone en esta semana, por lo que algunos optaron por continuar su trayecto caminando.

La señora Rosario Millanes, su esposo y su hijo son algunos de los afectados, ella dijo que abordaron la unidad en Urbi Villas con dirección al IMSS, pero tras el percance decidieron continuar a pie porque no podían "perder tiempo" esperando la llegada de una unidad emergente, ya que podría haber perdido su cita médica.

Por su parte Rosa María Mendoza, de la colonia Luis Echeverría, vio interrumpido su trayecto hasta las calles Cananea y Quintana Roo, dijo no saber cómo continuar pues "la línea 6 y la 12 no están pasando seguido".

"Queremos un mejor servicio, no sé qué piensa el Gobierno, la verdad no tenemos para estar pagando Uber, la necesidad nos hace usar camión, pero la verdad no sé qué pensarán hacer con el transporte, que de plano está para llorar" denunció.

Otra persona afectada es la señora Juana Cota, de la colonia Las Cortinas, quien se dirigía a su trabajo ubicado en la colonia Villa California.Opinó que las fallas mecánicas han provocado que llegue tarde a su empleo en más de una ocasión.