Buscan tarifas accesibles en Cajeme por remolque se autos con grúa

Es un asunto que revisarán los regidores que forman parte de la Comisión de Hacienda, para evitar cobros excesivos de empresas particulares

Por: Javier Zepeda

Al anunciarse la adquisición de nuevas grúas por parte del Ayuntamiento de Cajeme para el remolque de los vehículos de automovilistas que se vean involucrados en accidentes de tránsito, los regidores que integran la Comisión de Hacienda llevarán a cabo un profundo análisis sobre las tarifas que se aplicarán cuando el gobierno municipal se encargue del servicio, para cuidar que estas no sean excesivas.

El edil, Armando Alcalá Alcaraz, dio a conocer que las tarifas deberán de ser justas para todas aquellas personas que paguen por el servicio y la devolución de la unidad, la cual se lleva a los corralones una vez que la grúa la retira de la zona.

"Vamos a buscar que sea lo más justo para el ciudadano, que no sea cobros indebidos, ni excesivos, ya que el cobro que se ha hecho por parte de particulares que brindan el servicio ha sido alto", informó.

También deberá de realizarse un análisis donde se especifique qué clases de servicios se van a dar por parte del Ayuntamiento a la ciudadanía, con la adquisición de las nuevas grúas. "Tenemos que darle un buen seguimiento a este tema. Es importante que se tome en cuenta el tipo de infracción que se comete, hay situaciones justas e injustas, de todo tipo. Toda infracción tiene un costo, pero muchas veces el alto cobro no te deja que saques el carro del corralón a donde fue llevado, todo eso hay que verlo", dijo.

SIN AVANCES, ADEUDOS

DE PARTICULARES

Cerca de 7 empresas particulares que brindan sus servicios de remolque de autos en Cajeme adeudan aproximadamente 6 millones de pesos al gobierno municipal, pues desde administraciones pasadas no hacen llegar al Ayuntamiento la parte que le corresponde de lo recuperado.

Al respecto, el alcalde Javier Lamarque Cano, dijo que hasta el momento no ha habido avances en cuanto a los pagos de estas empresas, y es algo que se revisa, pero la prioridad es que se brinde un servicio justo a la ciudadanía. Agregó que la adquisición de las nuevas grúas no implica que ya no se preste el servicio de particulares, pero será un contrapeso para equilibrar la situación.