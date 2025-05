Buscan participación libre de mujeres en el proceso electoral del Poder Judicial

Como parte de un derecho universal, Leticia Burgos Ochoa, representante de la Red Feminista Sonorense, consideró importante que las mujeres tomen la decisión de salir a ejercer su sufragio durante las elecciones del Poder Judicial o reservarse si así lo desean.

"No es una invención solamente de la democracia, sino de garantizar la paz, si yo no quiero no voy, o si voy y tacho la boleta completa porque no le entiendo nada, ¿cómo que voy a elegir a no sé cuántos?, si no los conozco, o voy a votar no porque me dijeron, sino porque yo sé de su práctica", expuso.

Resaltó que la ciudadanía estar informada a través del órgano electoral, el cual es el encargado de organizar, promover y asegurar que el proceso es libre y democrático.

"La ciudadanía debe de saber que, a la hora de votar, no estas eligiendo a ningún que sea violentador, a ninguno que sea agresor, a ninguno que políticamente este tachado de una persona que, en vez de hacer su trabajo, se enriquece y está ligado con el crimen organizado", comentó.

Por lo anterior, dijo que la autoridad y cada ciudadano debe de investigar a fondo sobre quienes van a ocupar un cargo público.

Entorno a la Reforma establecida para la elección del Poder Judicial, destacó que en su momento presentaron su negativa ante la especialización de quienes pudieran aspirar a las candidaturas.

"No es fundamental si tú quieres ser ministra, si tú quieres ser magistrada o magistrado, si tú quieres ser juez de primera instancia, de segunda, no importa, sino que todo el saber es para juzgar velando por la igualdad", concluyó.

Además, la Red Feminista Sonorense, invita al diplomado "Formación de capacitaciones en Derechos Humanos de las Mujeres", que se realizará los días 3, 4 y 5 de julio, de 18:00 a las 21:00 horas y los sábados de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, cuya ubicación se puede a través de mensaje en Facebook como: RFS.