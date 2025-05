Bomberos de Cajeme continúan trabajando en el cuidado del agua

Como parte de los cuidados del agua ante la situación de sequía que se sufre en la región, el Cuerpo de Bomberos continúa con estrategias para disminuir el consumo de líquido en los servicios, buscando reducir su uso en la medida de lo posible siempre que las condiciones así lo permitan.

El comandante de Bomberos, Víctor Ricardo Manosalvas Mena, explicó que conscientes de la situación se han elaborado planes para buscar la manera de reducir el consumo del líquido, siendo este recurso el principal agente para la institución. Se ha logrado avanzar en dicha estrategia.

"En casas habitación no tenemos otra cosa más que entrarle con agua, si hablamos de hidrocarburos o algunos materiales ligeros, podemos hablar de algún agente espumoso o agente mineral para minimizar el uso de agua y en el caso de basuras, el principal riesgo que tenemos en la ciudad es utilizar ciertos planes dependiendo del área donde se presente. Hace algunos días hubo un incidente en un basurero clandestino, donde no tiramos ni la mitad de un camión, porque con base en los planes que hemos implementado se confinó el incendio, protegiendo donde había riesgo y trabajando con maquinaria pesada", señaló.

Explicó que, además del uso de agentes para el ahorro de agua, el departamento busca aislar las zonas de incendio y vigilar que este se consuma en su totalidad para ahorrar el líquido. Esta situación no siempre puede ser aplicada, ya que se deben cumplir ciertos criterios, como que no exista riesgo en los alrededores o que no se afecte el patrimonio de la ciudadanía.

"Con palas o maquinaria pesada retiramos estos factores de riesgo que existen alrededor para que no se propague y dejamos que se consuma lo que sea que esté en medio. Mucha gente critica esta práctica, pero tratamos de optimizar el recurso, tiramos lo menos de agua posible y como te digo, utilizar más el físico del bombero que eche tierra, que utilice la espalda. ¿Para qué? Para que vaya confinando ese incendio, como precisamente lo estamos haciendo en los pastos secos", explicó.

Finalmente, pidió a la ciudadanía extremar las acciones de riesgo recordando que la mejor manera de ahorrar agua es cuando no hay incendios. El apoyo de la ciudadanía para prevenir o alertar de manera oportuna conlleva a evitar que se propague o se salga de control algún incidente.