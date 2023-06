Bienestar. reinició el canje de tarjetas de adultos mayores rezagados en Cajeme

El canje de aproximadamente ocho mil tarjetas de la banca privada al Banco del Bienestar, inició este lunes en Cajeme y se espera atender a los rezagados que estén pendientes por realizar el trámite.

El director regional de los programas de la Secretaría del Bienestar, Bernabé Arana Rodríguez, explicó que se está tratando de localizar a los adultos mayores que todavía no han acudido.

"Tenemos el rezago de ocho mil tarjetas y tenemos que localizar a esas personas que no se han presentado, viene además una nueva incorporación al programa de Adulto Mayor", abundó.

Con respecto a las nuevas incorporaciones, Arana Rodríguez estimó que el crecimiento en el padrón no supere el uno por ciento.

"No se aumenta mucho el padrón porque unos cumplen años, pero otros no llegan a cumplir y otros que ya cumplieron fallecen, entonces el padrón no se mueve ni un uno por ciento", detalló.

Actualmente se tiene un padrón aproximado de 45 mil beneficiarios, y en el caso de los adultos mayores que fallecen, se les deja de hacer el depósito de manera automática, ya que se encuentra ligado el Registro Nacional de Población (Renapo) al padrón, y se avisa a la dependencia federal al momento en que se expide el acta de defunción.

Aunque el depósito se cancela de forma automática, sí se debe hacer una depuración entre las tarjetas bancarias que se están cambiando, ya que puede haber algunos beneficiarios que hayan fallecido y les haya llegado el plástico, por lo que la cancelación de la tarjeta, en físico, sí debe hacerse de forma manual, según sea necesario.

Arana Rodríguez detalló que se busca incrementar la pensión a 6,000 pesos bimestrales para el término del sexenio.