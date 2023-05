Bienestar anuncia Crédito Solidario para emprendedores

Financiamientos de hasta 20 mil pesos en diferentes modalidades, son los que ofrece la Secretaría del Bienestar para los emprendedores cajemenses que requieran de recursos para impulsar su negocio a través del programa "Crédito Solidario", informó el delegado regional de la dependencia federal, Bernabé Arana Rodríguez.

El funcionario explicó que existen tres montos de financiamiento para acceder a estas opciones que les permita a los microempresarios acceder a capital de trabajo.

Entre las opciones se encuentra un crédito de 10 mil pesos con una tasa de interés del 13.66 por ciento pagando mil 734 pesos a seis meses, lo que sumaría un aproximado de 10, 404 pesos al terminar de pagarlo.

El segundo monto, es de 15 mil pesos con la misma tasa de interés, con diez mensualidades de 1,595 pesos, para terminar pagando 15, 953 pesos.

Por último, se ofrecen 20 mil pesos, pagando 12 mensualidades de 1,572 pesos, sumando un total de 21,504 pesos al terminar de pagar el crédito.

Estos financiamientos son para aquellos que tienen alguna microactividad productiva y necesiten adquirir capital de trabajo tales como materias primas, mercancía, insumos, pagos de salarios, pago de servicios especiales, mantenimiento, reparaciones, adquisición de activos, entre otros.

El trámite se hace únicamente a través del sitio web www.telecomm.gob.mx por lo que es necesario que los interesados cuenten con un correo electrónico vigente.

Para que puedan ser elegibles al programa de Crédito Solidario se requiere tener una edad mínima cumplida de 18 años, y en el caso que la persona interesada haya sido beneficiada con el programa Crédito a la Palabra o Tandas para el Bienestar, es necesario que haya liquidado la totalidad del crédito anterior.

Arana Rodríguez hizo hincapié en que este programa no se hace a través de llamadas telefónicas ni visitadas domiciliarias, además que no acepta la intervención de terceros, por lo que llamó a la población a no dejarse estafar por personas ajenas a la dependencia federal.

Cabe señalar que Crédito Solidario es un crédito para aquellos que cuenten con un micro negocio y busca que las personas puedan incluirse a las actividades financieras.