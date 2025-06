Autos "chocolate": Sippafa busca reabrir módulos para regularización de vehículos

Dando a conocer que, desde hace dos semanas no se está regularizando vehículos de procedencia extranjera, Fidel Lugo Ayala, presidente de la organización Sirviendo a la Protección y Patrimonio Familiar (Sippafa) informó que se solicitará que se vuelvan abrir módulos en todos los municipios a fin de que los propietarios de autos usados de procedencia extranjera puedan realizar el trámite de regularización de sus unidades ante el Registro Público Vehicular (Repuve).

Por lo anterior, detalló que es importante que los propietarios de un vehículo de procedencia extranjera se afilien a la organización a fin de conformar un padrón real, mismo que será entregado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para presionar con el volumen de vehículos que aún están pendientes en el país.

"Buscamos que con esto exista una nueva modificación al decreto presidencial para que entren todos los vehículos que quedaron fuera de este proceso de regularización y también se vuelvan a abrir módulos en todas las entidades, ya que tenemos dos semanas que no ha habido módulos de regularización. Si no presionamos, el gobierno pensará que no hay interés de la ciudadanía y posteriormente vienen los decomisos, como ya se está observando en las carreteras federales, sabiendo bien que ahora se tiene acuerdos con las autoridades para andar circulando debidamente documentados y contando con la documentación en orden, afiliación vigente, cartas de no robo de México y Estados Unidos y seguros a daños a terceros" declaró Lugo Ayala.

Dio a conocer que existen alrededor de 50 mil vehículos que entraron después del decreto de regularización y que están en proceso de gestión, por lo cual hay preocupación por la falta de interés de los municipios y del estado para solucionar esta problemática.

Finalmente, lanzó la recomendación a las personas dueñas de un vehículo de procedencia extranjera sin legalizar a estar pendientes a los avisos oficiales sobre la localización del módulo móvil para la regularización de los mismos, recordando que Sippafa estará dando a conocer la información necesaria para poder llevar a cabo el trámite.