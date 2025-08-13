  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 13 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Aumenta peligro del “crystal” en Cajeme

Ahora, en la mayoría de los casos lo venden combinado con fentanilo; esto lo hace más adictivo y potente: Araiza

Ago. 13, 2025
Aumenta peligro del “crystal” en Cajeme

En el Municipio de Cajeme se ha estado detectando entre los adictos una nueva modalidad de consumo de drogas, y es que ahora, la sustancia más común por su disponibilidad y precio como es el “crystal”, la están consumiendo en combinación con fentanilo, con lo que se hace más adictiva y a la vez dañina para el organismo, advirtió Daniel Joel Araiza Astorga.

El director general del Centro de Integración para Drogadictos y Alcohólicos (CIDA) A.C. mencionó que, si ya de por sí el “cristal” es peligroso por sus efectos, la nueva combinación provoca que el adicto se vuelva más violento, ya que “lo acelera” aún más.

Este tipo de droga hace que la persona se enganche, generalmente, desde el primer consumo, dado que la sensación que les produce es de bienestar y creer que lo pueden todo; “quienes lo consumen se sienten muy fregones” y dejan de comer, de beber agua y otros satisfactores naturales, por lo que a la vez se les van dañando órganos como sus pulmones, riñones y el hígado, siendo sus secuelas graves dependiendo del tiempo y frecuencia de consumo, dijo Araiza Astorga.

En cuanto a la forma de uso, mencionó que este producto lo consumen en un foco, como se utiliza normalmente el “crystal”, pero en ocasiones lo muelen más y lo inhalan yendo directamente a los pulmones, incrementando su daño al organismo, ya que contiene ácido entre otros componentes.

En muchos casos el daño es irreversible, pues el paciente “se queda arriba”; en algunos sí es posible recuperarlos, pero quedan con cierto grado de daño cerebral, donde la ansiedad es uno de los síntomas comunes, por lo que requieren de tratamiento con medicamentos siquiátricos para hacer una vida cercana a la normalidad, lamentó el director del centro de atención a las adicciones.

Son muy pocos los adictos que realmente se recuperan al 100 por ciento y no requieren de medicamentos para vencer su enfermedad, siendo apenas el uno por ciento quizá, expresó el entrevistado.

Actualmente, hay más adictos fuera que dentro de los centros de rehabilitación, porque en ocasiones los familiares los dejan sin atención al creer que no podrán recuperarse, y algunos terminan suicidándose por la ansiedad que les produce la necesidad sicológica de no tener la sustancia, agregó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo
Contenido Relacionado
No se ha planteado concesionar Rastro Municipal: Armando Alcalá
Ciudad Obregón

No se ha planteado concesionar Rastro Municipal: Armando Alcalá

Agosto 13, 2025

Los ingresos de la paramunicipal siguen bajos, pero se trabaja en estrategias

Playas de Sonora, entre las más limpias
Ciudad Obregón

Playas de Sonora, entre las más limpias

Agosto 13, 2025

Desde el año 2021 no se detectan problemas de índole sanitaria en destinos de mar en la entidad: Coesprisson

Atienden problemática de agua en pueblos yaquis: Vélez
Ciudad Obregón

Atienden problemática de agua en pueblos yaquis: Vélez

Agosto 13, 2025

El acueducto yaqui es complejo, y da actualmente agua a 46 comunidades; hay cinco que siguen fuera por fallas