Anulan voto en protesta contra ley del Issste

Grupos de maestros federalizados de la región del Yaqui anularon su voto con la leyenda “Abrogación a la ley del Issste 2007” durante la jornada de elección del poder judicial, como parte de las manifestaciones que mantienen desde el 15 de mayo.

Durante la jornada, algunos maestros decidieron poner la leyenda de abrogación a la ley del Issste, mientras que otros optaron por abstenerse de emitir el sufragio, como parte de las manifestaciones docentes .

Cristian Copado, representante del Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación en esta zona, explicó que fue una propuesta de docentes que surgió en una asamblea de la región del Yaqui y aclaró que no fue una indicación generalizada por el movimiento a nivel estatal.

“Fue un acuerdo de asamblea exclusivamente de los compañeros de aquí de la región Yaqui, no fue a nivel estado, unos compañeros hicieron la propuesta y algunos compañeros dijeron que estaba bien, se lanzó un flyer y nosotros lo que hicimos fue reflexionar en el voto, dijimos que era una situación de cada quien, el ir a votar, el no ir, o asistir a anularlo de esa manera, entonces, no fue una indicación generalizada, fue aquí en la región Yaqui y a propuesta de unos compañeros, no fue algo general”.

Con respecto al paro de labores que se tiene en cerca de 200 escuelas federales de la región del Yaqui desde el 16 de mayo, éstas continuarán del 2 al 6 de junio, en busca de entablar un diálogo federal.

A través del diálogo federal se busca la eliminación de las Umas y las Afores, así como la implementación de un sistema solidario de pensiones, con lo que afirman tendrían una jubilación digna.