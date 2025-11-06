  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 6 De Noviembre Del 2025
Ciudad Obregón

Amplían fecha para recoger tarjetas Mujeres Bienestar en Ciudad Obregón

Pueden acudir hasta el lunes a recoger los plásticos con los que cobrarán los recursos del programa

Nov. 06, 2025
Las mujeres pueden acudir directamente a recoger las tarjetas sin importar la letra de su apellido
Alrededor de 200 tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar están pendientes por recogerse en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Obregón y tienen hasta el próximo lunes para recogerlo.

Personal de la Secretaría del Bienestar informó que todavía se tienen tarjetas en Obregón que no han sido recogidas por las mujeres que acudieron en agosto a inscribirse al programa y aunque se les marcó al número de contacto, no han tenido respuesta.

Se hizo el llamado a todas aquellas mujeres que se registraron y no acudieron a recoger su tarjeta que lo hagan el lunes para que puedan activarla y disponer de sus recursos.

El calendario de entrega de tarjetas concluía inicialmente el 7 de noviembre, pero debido a retraso que hubo arrancó más tarde, por lo que se recorrió la fecha límite al 10 de este mes.

Con este programa, las mujeres de 60 a 64 años reciben una pensión bimestral de 3 mil pesos, con lo que se busca apoyarlas en sus diferentes gastos que tienen del hogar y personales.

En Sonora son alrededor de 47 mil mujeres que se registraron en este programa durante el mes de agosto, quienes recibieron sus tarjetas para poder gozar de los beneficios.

Una vez que reciben su tarjeta, tarda en promedio 20 días en activarse, para posteriormente empezar a recibir sus recursos y poder disponer de ellos en el Banco Bienestar o en realizar pagos en terminal bancaria.

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


