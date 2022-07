Alertan por fraudes

La funcionaria federal explicó que Sonora se encuentra por debajo de otras entidades federativas en cuanto a fraudes financieros durante el verano debido a que hay menos espacios turísticos en esta región.

"Se incrementan ligeramente en Sonora, aproximadamente de un 5 a 10 por ciento, pero no es muy significativo como en el resto del País, en donde tienen más destinos turísticos locales", explicó.

Para evitar estos fraudes financieros, se recomienda no utilizar páginas de Internet que no tengan el candado de seguridad en el buscador, además de tener cuidado en donde se introduce la tarjeta de crédito o débito, no dar números personales a personas desconocidas ni acudir a los cajeros de noche.

En caso de ver algo sospechoso en su estado de cuenta o movimientos no reconocidos, se puede acudir a la sucursal bancaria o poner una queja ante la Condusef.

Se espera que a partir de agosto se empiecen a registrar casos, en caso de que los haya, ya que empezarán a verse reflejados los movimientos que se hagan en julio.