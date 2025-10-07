  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 7 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Alcalde de Cajeme gestiona recursos para rehabilitar sistema de alcantarillado

Javier Lamarque Cano ha sostenido pláticas con Hacienda federal y con el gobierno de Sonora

Oct. 07, 2025
Alcalde de Cajeme gestiona recursos para rehabilitar sistema de alcantarillado

Ante la problemática que se vive en Cajeme por las malas condiciones del sistema de alcantarillado, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano dio a conocer que en los últimos días ha hecho gestiones ante la Secretaría de Hacienda federal y el gobierno de Alfonso Durazo para que lleguen al municipio recursos extraordinarios que contribuyan a su rehabilitación.

"Estuve en Hermosillo hace unos días, y estuvimos haciendo gestiones precisamente para obtener recursos, para atender la problemática del alcantarillado principalmente y también de calles, logramos algunos acuerdos importantes. Estuvieron personas del Bienestar de Hermosillo aquí, porque vamos a concertar alrededor de 30 millones de pesos en obras de rehabilitación de alcantarillado", explicó.

imagen-cuerpo

Destacó que el Gobierno Municipal ha avanzado en la rehabilitación de calles y no deja de trabajar para atender las problemáticas con la infraestructura sanitaria de Cajeme.

"No estamos sentados, estamos trabajando y aun 30 millones de pesos es poco para lo que ocupamos. Tuve también una plática en Hermosillo con algunos funcionarios y con el gobernador Alfonso Durazo, y estamos gestionando un proyecto por 570 millones de pesos, si no se aprueba el cien por ciento, lo que se apruebe va a ser muy bueno", dijo.

Además, existe un proyecto que se gestiona en la Secretaría de Hacienda federal, por un monto de mil millones de pesos para rehabilitación del alcantarillado.

En distintas ocasiones, el alcalde y el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) han hecho el llamado a la sociedad, para que sea consciente de que debe pagar en tiempo y forma el recibo del agua, de manera que haya recursos propios para atender las problemáticas de este tipo que afectan a las familias.

Cabe señalar que en las últimas semanas han tenido lugar distintas manifestaciones por los problemas con drenajes colapsados en las colonias.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Reliquia del "Influencer" de Dios llegará a Catedral de Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Reliquia del "Influencer" de Dios llegará a Catedral de Ciudad Obregón

Octubre 07, 2025

San Carlo Acutis es un santo joven que fue canonizado por el Papa León XIV y se distinguió por evangelizar en medio de la era digital

Realizarán caminata por Día del Bastón Blanco en Cajeme
Ciudad Obregón

Realizarán caminata por Día del Bastón Blanco en Cajeme

Octubre 07, 2025

Personas con discapacidad visual buscan concientizar a la sociedad civil y a las autoridades sobre los retos a los que se enfrentan

Alerta Bienestar por fraudes: Ofrecen créditos a la palabra
Ciudad Obregón

Alerta Bienestar por fraudes: Ofrecen créditos a la palabra

Octubre 07, 2025

Ya se han tenido reportes en la región de personas que se han visto afectadas