Adiós a un negocio tradicional del Mercajeme; familia agradece décadas de apoyo

Tras décadas de presencia en la vida cotidiana de miles de familias cajemenses, uno de los puestos más emblemáticos del Mercado Municipal de Cajeme (Mercajeme) anunció su cierre definitivo, noticia que fue confirmada por la hija del propietario, quien a través de un mensaje público en redes sociales agradeció la confianza y el acompañamiento de los clientes a lo largo de todos estos años.

“Les agradecemos su confianza durante estos años… Nos despedimos con la satisfacción de haber sido parte de su vida”, expresó la joven, evocando la historia y el arraigo del negocio, dedicado por generaciones a la venta de juguetes y artículos que formaron parte de cumpleaños, navidades y momentos especiales de la infancia de la comunidad.

En los últimos meses, el local había enfrentado diversos retos. Su dueño relató recientemente que la suspensión temporal del parián por parte de Protección Civil Municipal, que mantuvo el espacio cerrado durante dos días, afectó de manera significativa sus ingresos. Aun así, la comunidad respondió con muestras de solidaridad para apoyarlo.

Reconocido por su constancia y trabajo, mantenía este puesto al mismo tiempo que otro negocio para sostener a su familia. Su esposa, encargada principal del local en el Mercajeme, fue pieza fundamental para que el negocio se mantuviera operando durante tantos años.

Como parte del cierre, la familia informó que la caseta donde operaba el establecimiento será puesta en venta, con la intención de que pueda ser retomada y acondicionada por quien desee iniciar una nueva etapa en ese espacio.

Con su cierre, el Mercado Municipal de Cajeme despide no solo un negocio, sino un capítulo significativo de su historia y de la memoria colectiva de la comunidad