VIDEO. Pareja se casa con temática de Shrek y se hace viral

Los novios realizaron su boda con una ingeniosa temática, pues para casarse se vistieron caracterizados como Fiona y Shrek, personajes de su película favorita.

PUBLICIDAD

En un video de TikTok se muestran imágenes de la peculiar boda, donde hasta los invitados llegaron caracterizados y poco después de ser compartido se viralizó, obteniendo varios comentarios de los usuarios.

La manera tan especial de festejar su enlace tuvo más de medio millón de reacciones y 5 millones de reproducciones, con comentarios como: "Y vivieron felices para siempre", "Los quiero mucho, pareja que se casó con la temática de Shrek", "La boda perfecta no exi...", "Razones para no irte a vivir a Suiza", "¡Se rifaron los novios!", "Si mi boda no es así, no quiero nada", y muchos más.