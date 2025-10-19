  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 19 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Agrícola

Pega inseguridad a los agricultores

En aumento los robos en campos agrícolas del Valle del Yaqui y Mayo

Oct. 19, 2025
Pega inseguridad a los agricultores

La inseguridad pega fuerte al sector agrícola y pecuario del sur de Sonora.

Productores agrícolas temen que se agrave la problemática ante la crisis del campo, donde miles de hectáreas van a quedarse sin sembrar por falta de agua y de un precio rentable para la producción agrícola.

Mario Alberto Pablos Domínguez subrayó que en los campos agrícolas se presentan muchas situaciones de robo, rapiña y amenazas.

En rueda de prensa, el presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), acompañado de los productores del sector social, colonos y privados, resaltó que la problemática es crítica.

Reiteró que priva la inseguridad, la delincuencia crece, hay muchos robos, han desmantelado invernaderos, y ni qué decir de la producción.

Apuntó que como productor las afectaciones son fuertes, pero como ser humano se entiende, porque hay hambre en el campo.

Por lo que urgió que se implemente una política que garantice la rentabilidad del campo, que genere una mayor derrama económica y que genere trabajo, subrayó.

Asimismo, los productores demandan más vigilancia, que se implementen rondines en los caminos vecinales para garantizar mayor seguridad.

Luz del Carmen Paredes
Luz del Carmen Paredes
Contenido Relacionado
Apoya Sindicato de Jornaleros a los agricultores
Agrícola

Apoya Sindicato de Jornaleros a los agricultores

Octubre 17, 2025

El Gobierno debe voltear al Valle del Mayo, donde hay mucho desempleo, dice el dirigente del gremio, Norberto Valenzuela Torres

Analizan el costo de tarifa de riego
Agrícola

Analizan el costo de tarifa de riego

Octubre 17, 2025

Aunque se manejan 400 pesos por millar de metros cúbicos

¡Exigen agua!
Agrícola

¡Exigen agua!

Octubre 16, 2025

Productores del sector social piden distribución equitativa y una tarifa de 300 pesos por millar de metro cúbico