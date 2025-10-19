Pega inseguridad a los agricultores

La inseguridad pega fuerte al sector agrícola y pecuario del sur de Sonora.

Productores agrícolas temen que se agrave la problemática ante la crisis del campo, donde miles de hectáreas van a quedarse sin sembrar por falta de agua y de un precio rentable para la producción agrícola.

Mario Alberto Pablos Domínguez subrayó que en los campos agrícolas se presentan muchas situaciones de robo, rapiña y amenazas.

En rueda de prensa, el presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), acompañado de los productores del sector social, colonos y privados, resaltó que la problemática es crítica.

Reiteró que priva la inseguridad, la delincuencia crece, hay muchos robos, han desmantelado invernaderos, y ni qué decir de la producción.

Apuntó que como productor las afectaciones son fuertes, pero como ser humano se entiende, porque hay hambre en el campo.

Por lo que urgió que se implemente una política que garantice la rentabilidad del campo, que genere una mayor derrama económica y que genere trabajo, subrayó.

Asimismo, los productores demandan más vigilancia, que se implementen rondines en los caminos vecinales para garantizar mayor seguridad.