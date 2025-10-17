Analizan el costo de tarifa de riego

En la reunión con los representantes de los 42 módulos de riego y directivos del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) 041 Cajeme, se acordó una tarifa de 400 pesos el millar de metros cúbicos.

Aunque oficialmente no se ha informado, se maneja que se autorizó este monto, así como un programa de siembra de 127 mil de las 225 mil hectáreas del Valle del Yaqui para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025-2026.

Comparativamente con el ciclo 2024-2025, la tarifa se redujo 220 pesos, pasando de 620 a 400 pesos.

Y respecto a la reunión realizada ayer con integrantes del sector ejidal y directivos del (DRRY) que demandan una tarifa de 300 pesos por millar, extraoficialmente se dijo que acordaron analizar la propuesta.

El volumen de agua de presas autorizado para uso agrícola es de 890 millones de metros cúbicos, más el agua de pozos.

Para el trigo y maíz se restringe el área de siembra al 50 por ciento de la superficie agrícola por productor, y se apuesta a cultivos de baja demanda de agua como garbanzo, frijol, girasol, canola y cártamo, además de las hortalizas.

En el ciclo agrícola 2024-2025 solo se autorizó agua de pozos en el Yaqui y el Mayo