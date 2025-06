Jornaleros en el Mayo con pocas oportunidades, abunda la crisis

La falta de empleo en el campo está dejando angustia y preocupación entre el sector de jornaleros, la migración se ha convertido en una opción, pero no para todos, piden empleos emergentes para contrarrestar la crisis, otros se aprietan el cinturón para pasar la dificultad económica.

Lauro Huicoza, quien es originario de Etchojoa y desempeña el trabajo de jornalero, describió que este mes de junio, los pocos que se empleaban en el campo han quedado sin fuentes de ingresos, provocando dificultad para llevar el alimento a casa.

Narró que son trabajos temporales, de plomería, albañilería o de acarreador, como puede conseguir un poco de dinero para llevar a su familia, por lo que la necesidad económica se ha agravado en toda la región.

"Ya no hay empleo, este año fue peor porque casi no se sembró, ahora no hay muchas opciones para ir saliendo", lamentó.

Según el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Salvador Alvarado, en el Valle del Mayo se estimó que en el ciclo agrícola se logró emplear a poco menos del 10 por ciento de jornaleros, lo que significa que de 45 mil que se tienen, menos de 5 mil encontraron trabajo, sin embargo, en la actualidad también viven en el desempleo.

"La necesidad de empleos emergentes y apoyos económicos para quienes dependen del campo incrementó, es necesario que las autoridades volteen a ver la crisis que se vive y se apoye a muchas familias que quedaron afectadas", indicó Norberto Valenzuela, delegado regional del Sindicato.