Ganado del Valle del Yaqui se encuentra "en los huesos"

El pastoreo en los terrenos agrícola permite a los pequeños ganaderos mantener su hato.

Aunque definitivamente no es la solución, las condiciones que guardan los animales son críticas.

Además, en los terrenos agrícolas lo único que hay es hierba seca que no nutre a los animales.

La sequía pega fuerte al sector agropecuario, la actividad primaria, enfrenta uno de los peores años, señaló Raúl Martínez, pequeño ganadero del Valle del Yaqui.

Los terrenos agrícolas están inundados de maleza, no hubo agua ni para los primeros cultivos, menos para verano, todo luce desolador.

Y la ganadería está igual, sobreviviendo, porque no hay dinero que alcance para alimentar al ganado, y aunque no se ha registrado mortandad de animales, si no cambia el panorama es lo que sigue, apuntó.

En el sur de Sonora dependemos de las lluvias de verano para cambiar el panorama para el sector agrícola y pecuario, indicó

Urgen apoyos para los pequeños ganaderos, que les permita mantenerse en la actividad, que se declare zona de desastre natural, para que lleguen los recursos, concluyó.