Fortalecerán cuidado de los polinizadores

En el marco del Foro para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Polinizadores, organizado por Agricultura, los participantes destacaron que el valor económico del servicio de polinización en México podría ascender a 63 mil millones de pesos, mientras que a nivel mundial supera los 217 mil millones de dólares.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado, Raúl Bolaños Cacho Cué, destacó que la polinización está asociada a una alimentación sana y buena nutrición, además de que el 88% de las 145 especies que se cultivan dependen de polinizadores para producción.

Se pronunció por aumentar los estándares reguladores de plaguicidas, promover un manejo integrado de plagas, otorgar incentivos para ayudar a agricultores a beneficiarse de los servicios de los ecosistemas, reconocer la polinización como contribución agrícola y financiar investigación para mejorar rendimientos de la agricultura orgánica, diversificada y ecológica.

La secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, María del Rosario Pérez Silva, destacó la importancia de apoyar la implementación de políticas coherentes e integrales para la conservación y utilización sostenibles de polinizadores a nivel local, nacional, regional, y promover su confirmación en planes, programas y estrategias sectoriales e intersectoriales.

El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que han surgido múltiples términos y avances tecnológicos en el mundo. Sin embargo, no hay que dejar de lado que dichos estudios y mejoras deben vincularse a lo más elemental, que es a la protección de las riquezas nacionales, al cuidado del medio ambiente y de la tierra.

La directora general del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Amada Vélez Méndez, destacó que el organismo trabaja en el buen uso y manejo de plaguicidas a través de un manual publicado en 2019, que orienta y exhorta a los productores a utilizar insumos registrados ante Cofepris que tengan el menor impacto posible a la salud de los agricultores y al medio ambiente.

Detalló que, en el sector apícola, Senasica ha implementado esquemas como el de Manejo Integral de Colmena (MIC) y el Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Producción de Miel, ambos encaminados a mejorar el manejo y sanidad apícola.

El subdirector de área de la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría, Rodrigo Medellín Pico, resaltó la participación de la mujer, pues no sólo interviene en apiario y producción, sino también, en el procesamiento del recurso que es convertido en dulces, champús, jarabes, cremas, jabones y cosméticos, todos muy solicitados en el mercado nacional.

El director del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal del Inifap, Miguel Arechavaleta Velasco, comentó que hay líneas de investigación científica que deben ser profundizadas, como el desarrollo de estrategias de manejo agrícola y apícola que permitan optimizar el impacto de la polinización en la producción, así como programas de mejoramiento genético para abejas melíferas.

La directora general de Análisis y Prioridades de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Patricia Koleff Osorio, señaló que, gracias a la Encusp y la Iniciativa Nacional de Polinizadores, se trabaja en un micrositio para quedar concentrada información de fácil acceso.

La directora general del Sector Primario y Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Adelita San Vicente Tello, se pronunció por apoyar la conservación de polinizadores reconociendo el papel central de los pueblos indígenas y comunidades locales en la conservación y preservación de la biodiversidad.

Así como propiciar mayor variedad en los hábitats a escala de paisaje para generar comunidades de polinizadores más diversas y una mayor eficacia en la polinización y disminuir los factores generados por actividades antropogénicas como plaguicidas y transitar en la agricultura a sistemas sostenibles.

El director de Evaluación y Seguimiento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Ignacio March, enfatizó que el decline de los polinizadores puede conducir a escenarios que afecten la evolución de la vida en el planeta.

Josefa Higuera Pérez, de la Red de Productores Apícolas del Estado de Chiapas expuso que un tercio de la producción de alimentos que consumimos se obtuvo con la participación de abejas como agentes polinizadores. En la agricultura, las abejas aseguran prácticamente la producción de todas las especies de frutales y cítricos, destacó.

El presidente de productos orgánicos de Calakmul A.C, Porfirio Uribe Hernández mencionó que la deforestación producida por la tala clandestina, el robo de panales, la falta de inversión y la agricultura agresiva (métodos tradicionales de siembra) son los principales enemigos de los polinizadores.

El investigador del Conacyt, Carlos A. Cultid Medina comentó que diseñar, manejar y proteger paisajes para polinizadores depende de una extensa red de conocimientos tejida con tres elementos indispensables, y destacó en primer lugar la ciencia, la gestión y el saber biocultural.

Para concluir los trabajos del foro, la directora general de Atención al Cambio Climático de Agricultura, Sol Ortiz García, señaló que el encuentro cumplió con el objetivo de identificar las acciones necesarias para contribuir a la conservación de los polinizadores desde diferentes sectores, ámbitos y competencias, asimismo agradeció a los ponentes de diferentes instituciones, así como a los legisladores de ambas cámaras.

Resaltó el papel de los centros educativos y enfatizó en la necesidad de la concientización no solo para los productores sino para la sociedad en su conjunto, pues se pueden tener las mejores leyes, pero si no hay un cimiento en los valores para que estas regulaciones se cumplan por convicción y no por coacción el trabajo de las autoridades se verá limitado.