Yeri Mua exhibe mensajes amenazantes de Naim Darrechi

Tras romper su polémica relación, Yeri Mua acusó de violencia a Naim Darrechi, a quien señaló de haberla insultado, golpeado y amenazado; sin embargo, fueron vistos juntos después del escándalo.

Tras la polémica, nuevamente la influencer saca a relucir el tema de violencia por parte de Naim Darrechi y exhibió en sus redes sociales supuestos mensajes en los que el español la insulta y la amenaza.

¿QUÉ DICEN LOS MENSAJES DE NAIM DARRECHI?

La "Brats Jarocha" exhibió unas capturas de pantalla de una conversación en la que se ven varios mensajes eliminados, pero también otros con frases negativas y ofensivas presuntamente contra la influencer:

"Te arrepentirás toda tu vida, te lo juro", "Por qué me traicionaste", "Eres lo peor que me ha pasado en mi vida", "Traidora de m...", "Era lo único que tenías y lo perdiste", "Pensé que eras put* pero real".

La veracruzana también compartió otra captura de pantalla en la que Naim le advierte que se va a arrepentir y le pide que conteste.

Además, en su cuenta de Twitter la influencer compartió la conversación y destacó que Darrechi le hizo decenas de llamadas telefónicas y exhibió la respuesta que ella le dio ante la insistencia del español por contactarla y sus ofensas.

"Mi ex: ya supérame".

"Mi ex mandándome mensajes todo el día para hacerla de pedo", posteó Yeri acompañando la publicación con una captura de las llamadas telefónicas que le hizo Naim Darrechi.

Mi ex marcándome ayer todo el día para hacerla de a pedo: pic.twitter.com/IDuya7EXrH — tu bratz favorita (@yerimua) July 25, 2023

Ante las supuestas ofensas hechas por el español, Yeri Mua dejó ver los mensajes que ella le envió como respuesta:

"Hazlo por ti deja de joderte la vida", "Nadie de los que están a tu lado te dirán que está mal ya hasta están cansados de ti", "Y prefiere seguirte la corriente", "Pero tú vales más que eso, quiérete y déjate de mamad*s", "Si vas a beber no consumas antidepresivos porque te puedes morir y nadie quiere eso", "Deja de ser tan infantil y aprende de tus errores", "Ya no le des más disgustos a tu madre", "Si no es por ti hazlo por ellos por tu familia y por los que te quieren ver bien", le escribió la creadora de contenido.

Para finalizar, Yeri Mua destacó que ya está cansada de que Naim se burle de ella y exigió que deje de acosarla en redes. "Ya me cansé de que se burle de mí, lo demás lo borraba y era mucho peor lo que me escribía ahí y eso era estando conmigo. Ya quiero que mi ex deje de acosarme e insultarme en redes".