VIDEO. Tiktoker prepara chilaquiles y es el hazmerreír de México

Este tradicional platillo, muy popular en México, fue preparado a la manera de la tiktoker @amparogonzalez996, quien cambió por completo la receta original y desató las críticas de los usuarios.

La mujer de nacionalidad española radica en México junto con su esposo, ella, a través de su cuenta de TikTok, comparte momentos de su vida cotidiana a través de sus videos.

La tiktoker comienza relatando que su esposo le había dicho que tenía antojo de unos chilaquiles rojos, por lo que decidió preparárselos; sin embargo, acepta que no sabe cocinar y que se está quebrando la cabeza pensando cómo prepararlos.

Lo que siguió fue lo que generó la polémica entre los usuarios de la plataforma, pues Amparo decidió poner chile en polvo, del llamado Tajín, además de salsa valentina, disueltos en agua, para preparar la salsa que le agregaría a los chilaquiles.

Posteriormente, en la sartén colocó pedazos de tortillas, sin agregar aceite, esperando a que "queden duras", para posteriormente agregar la "salsa" que preparó.

Los "chilaquiles a la española" quedaron terminados, solo les agregó cebolla, queso y crema y los acompañó con arroz.

Cientos de comentarios de los internautas acompañaron el video, como: "Me preocupa que no diga #humor", "No le veo el #humor por ningún lado", "¿Seguirá casada después de darle esa comida al esposo?", "Dios mío díganme que sí es broma. Me dolió el alma", "Es un insulto a la cocina mexicana. Me dio risa"; "Si mi abuelita ve el video de los chilaquiles se vuelve a morir", y "Por favor dime que es broma porque mi corazón está agonizando".