VIDEO. Surge una nueva "lady", al negarse a pagar tras choque

A través de un video se ve a la mujer, quien viste uniforme con las siglas de la FGR, amenazar con actitud prepotente al joven, que se dedica a repartir agua en su vehículo, por lo que fue llamada en redes #LadyFGR.

En el video no se especificaba la fecha y el lugar de los hechos.

"No me obligues a traer a más gente, no me obligues, amigo, no me obligues. Mira, aquí adelante está la agencia, con una llamada va a venir todo mi equipo. Por favor, amigo, no quiero un problema contigo", dijo la mujer.

El repartidor intentó que la mujer se hiciera responsable del accidente, a lo que ella argumentó que su carro era muy costoso y él no podría pagar el daño. "¿Tú me vas a pagar el daño de mi carro?, ¿Sabes cuánto cuesta?", le recriminó.

Acto seguido la mujer se fue del lugar sin pagarle al joven por los daños. Asimismo, corrió el rumor en redes que el vehículo de la mujer no portaba placas de circulación.