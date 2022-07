VIDEO: Renuncia a su trabajo, lo festeja a su modo y es tendencia

Cansado por no poder llevar la vida como él deseaba, un joven trabajador decidió grabar y compartir su renuncia a su trabajo , del que dijo ya no sentirse feliz. Cuando salió por la puerta principal lo celebró con gran estilo , al batir una botella de champán .

Se trata del Kingcj Duckes, quien compartió el épico momento a través de un video en su cuenta @kingcjdukes, de TikTok.

De acuerdo con sus palabras, renunciaba a su empleo en la tienda "Staples" porque sentía que desperdiciaba su vida y el esfuerzo que imprimía en él.

El joven, quien también es productor musical, explicó durante el video sus razones, y desde el momento en que lo hizo se volvió viral, pues al momento ha sido visto en 1.7 millones de veces, tiene cerca de 261 mil reacciones y poco más de 11 mil 500 comentarios.

Y vaya que renunció con estilo. "Hoy será mi último día. Lo dejo", dijo a su supervisora, a quien le entregó las llaves antes de marcharse.

"Sabes, a veces simplemente dedicamos todo nuestro tiempo a estas empresas que trabajan de nueve a cinco y no disfrutamos de la vida. Estamos aquí para disfrutar de la vida".

"Mi tiempo se acabó. Estoy aquí para crear, para todos, hombre, sigan haciendo lo que hacen, especialmente todos los creativos", expuso King y pidió a la gente que están en su situación que hagan lo mismo.

Les digo a sus seguidores que no se rindieran y que hagan lo les apasione, pues a las empresas no les importa y no te vas a hacer millonario trabajando para otras personas.