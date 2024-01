VIDEO |¿Quién es Nirvana Hank?, la joven que se viralizó por presumir que tiene una jirafa en su casa

La hija del expresidente municipal de Tijuana, Jorge Hank Rhon, Nirvana Hank Amaya, desató una polémica en redes sociales luego de presumir en Instagram que tiene una jirafa en su patio, así como otros lujos en su residencia, lo que generó indignación entre los usuarios.

La joven de 22 años compartió un video en su cuenta oficial de Instagram como parte de un trend de TikTok, donde reveló a sus seguidores que tiene una jirafa en su patio, un carrito familiar de golf, un comedor gigantesco, una isla con varios changos y una estatua en una habitación de su casa.

Tras su publicación, su ostentoso estilo de vida desencadenó fuertes críticas por parte de la comunidad virtual.

Usuarios de redes sociales explotaron contra la influencer, sobre todo acusándola de exhibicionismo y falta de sensibilidad hacia los animales.

¿QUIÉN ES NIRVANA HANK?

Nirvana Hank Amaya, quien es fruto del matrimonio de Jorge Hank Rhon y María Elvia Amaya, ha sido objeto de atención mediática anteriormente.

A través de sus redes sociales ha destacado su afición por la equitación; además hace tiempo señaló que en el pasado enfrentó una adicción al alcohol, tema del que habló abiertamente en Instagram, donde reveló que tuvo que someterse a un proceso de rehabilitación y fue anexada en una granja.

"Yo pensaba que iba a ir a una clínica fresa, nunca me imaginé que iba a terminar en una granja anexada. Las primeras dos semanas me la pasaba ideando ´Voy a ir con la madrina y le voy a decir que todo esto es un error´ (...) Me dijo: ´Tú lo que eres es soberbia´ y le dije: ´Te voy a demandar, te voy a quitar todo así que déjame ir´. Estar anexada no es fácil, pero funciona", reveló en su cuenta de Instagram.

Nirvana Hank tiene ocho hermanos y 14 medios hermanos por parte de su padre.

Hasta el momento, la influencer no ha respondido a las críticas generadas por la publicación, ni se sabe si fue verdad o fue parte de una broma, pero la controversia sigue en aumento en las redes sociales, donde se le cuestiona por tener animales exóticos en su casa y presumir sus privilegios económicos.