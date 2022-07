VIDEO: Obliga a su hija a que firme contrato y le pague renta

Se trata de la usuaria @c_d_g, de la plataforma china, originaria de Oklahoma, Estados Unidos, quien por medio de un asunto formal intenta inculcarle a su hija responsabilidad, que es parte del camino al éxito.

Por ello, el documento consigna que la jovencita, llamada Jaida, deberá pagar mensualmente 100 dólares para vivir en casa de su madre.

En caso de no hacerlo, la mujer estipuló que la chica deberá buscar otro lugar para vivir.

A la mujer le pareció buena idea compartir esa forma de educación familiar en su cuenta; sin embargo, lo único que ganó fue dividir a los internautas, pues mientras unos le felicitaban por enseñarle el sentido de responsabilidad, otros la censuraron porque la joven aún no sale terminaba de estudiar, ni lleva una vida autosuficiente, además de que contaron que en caso de que sus padres les hicieran lo mismo, les negarían el habla para siempre; otro, en defensa, escribió: "No sé por qué la gente se lanza contra ti, esto es perfecto para educar".

A raíz de la polémica, la mujer se vio obligada a subir un nuevo video, titulado Preparándola para el éxito, en el que explicó los motivos para hacer el contrato.

"Era madre soltera a los 16 años y mis padres no me prepararon para el éxito, tuve que luchar por cada cosa que tengo", explicó y aseguró que no desea que sus hijos dependan "para nada de ella", por ello les preparaba "para el mundo real".

Asimismo, la propia Jaida salió en defensa de su mamá, y dijo que aunque le resulta difícil, entiende la postura de su madre.