VIDEO |Mexicanas arman pleito con taxista en Colombia, ¡por 8 pesos!

Dos mujeres mexicanas que viajaban a bordo de un taxi en Bogotá, Colombia, protagonizaron una fuerte discusión con el taxista, misma que se volvió viral en redes sociales.

El chofer del vehículo de alquiler grabó el incómodo momento, luego de que las pasajeras le reclamaron por no devolverles el cambio correcto tras pagarle con 10 mil pesos colombianos (aproximadamente 41 pesos mexicanos).

Las mujeres esperaban recibir 2 mil pesos colombianos (poco más de 8 pesos mexicanos) de cambio.

LAS MUJERES ASEGURABAN QUE EL CHOFER NO LES DIO CAMBIO

En el video que circula en redes, se ve a las dos mujeres, de aspecto joven, y llaman por teléfono a alguien pidiendo ayuda debido a que sienten miedo.

Mientras tanto, el conductor del vehículo de alquiler les explica que es la tarifa que marca el taxímetro mas los cargos dominicales, lo que suma la cantidad de 10 mil pesos colombianos.

El hombre explica a las turistas que es la tarifa correcta, debido a que las pasajeras le indicaron un recorrido más largo, mientras las chicas le pedían que no las grabara.

"No me puedes grabar, no me puedes grabar", dice una de las jóvenes mientras que la otra, habla por celular para pedir ayuda: "Es aquí en el parqueadero público, nos está grabando, tenemos mucho miedo", dice la mujer.

La chica alega que el conductor le dijo una tarifa y no le quiere entregar el cambio. "Por favor, puede venir aquí, estoy en un hotel, enfrente de El Dorado", dice alterada.

El taxista, me dijo una cosa y ya cuando le di el billete no me quiere dar el cambio.

El joven, cansado de discutir, les muestra la tarjeta de precios y les asegura que no les está cobrando ningún acto ilegal, pero las mujeres no paran de pelear.

Tras un buen rato discutiendo sin llegar a un acuerdo, el taxista les sugiere esperar a que llegue la Policía; sin embargo, la discusión se vuelve más fuerte y el nivel de confrontación se vuelve más intenso.

El clip se volvió viral y los comentarios de los internautas no se hicieron esperar: "Son de un México diferente al mío", "Un hombre que cumple sus promesas aquí vamos a hacernos virales todos lo dijo y lo cumplió", "No nos representan esas mexicanas", "Perdón, pero también hay mexicanos que no tienen dinero para el taxi", escribieron.