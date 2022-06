VIDEO: Médico explica el proceso del parto y "trauma" a usuarios

PUBLICIDAD

Para que su mensaje sea fácilmente comprensible, el galeno utiliza un modelo anatómico tamaño real, pero sin todo la sangre y agua de un parto real.

Y aunque a muchos les suene romántica la idea de la maternidad, esta ocasión el especialista lo hizo ver totalmente técnico.

Paso a paso, el usuario @pologuerrero, que usa su cuenta para plantear de modo sencillo temas de salud, sólo por el hecho de educar, les muestra la forma en que se prepara a la mujer para que dé a luz de manera natural.

Las imágenes fueron tan impresionantes, que muchos de sus seguidores quedaron tan "traumados" con la experiencia, que publicaron sus pensamiento.

"El dice 'el bebe se saca con cuidado'. Yo viendo cómo le torció la cabeza", "eso es muy anticonceptivo", "soy hombre y me dolió hasta el alma, creo que no voy a embarazar a nadie no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti".

También: "Ay no ya se me quitaron las ganas de ser mamá", "ya no quiero tener hijos", y "tengo miedo ahora de ser mamá", mientras que otros se inclinaban por la adopción.

Pero, sin mayor bla, bla... aquí te dejamos el video: