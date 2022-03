VIDEO: Joven encuentra a su novia engañándolo ¡con sus papás!

En este renglón lo vivió en carne propia el joven tiktoker Marco Chávez, pero de la forma más cruel, porque no se trató del mejor amigo, ni de un hermano, sino que los protagonistas de ese momento fueron ¡sus propios padres!

De acuerdo con su video, el cual publicó en la plataforma TikTok, contó cómo fue que descubrió el trío que sus padres y su novia realizaban.

@marcochavez15 La razón por la que ahora vivo solo y más inseguro que nunca ? original sound - kooze

Marco expuso que todo marchaba bien, pues ella se llevaba superbien con sus papás, por lo que con el tiempo y la confianza no le pareció raro que ella visitara la casa cuando él no estaba.

Sin embargo, llegó el día en que decidió salirse de la última clase de la escuela y se fue a casa, pero cuando entró quedó atónito: en la sala familiar estaban su novia y sus padres totalmente desnudos.

"Imagínate esto, tu primera impresión de que abres la puerta de tu casa, volteas hacia la sala y ves a tu novia y a tus papás, totalmente desnudos. Te lo juro, nunca había sentido algo así. Me quería morir", mencionó.

"Todavía me dicen: 'No, no es lo que parece'. O sea, ¿qué están haciendo entonces? Si ya tuviste los hue... de hacerlo, ten los hue... para aceptarlo", agregó.

Luego de eso, no pudo seguir en casa de sus papás, por lo que se marchó; al verse en la necesidad de vivir solo, dejó la escuela y se puso a trabajar.

Y aunque señala que su ex lo ha buscado para arreglar las cosas, optó por jamás responderle.

En cuanto a la relación con sus padres, expuso que esta se derrumbó por completo, además de acudir a terapia para enfrentar los estragos emocionales.