VIDEO. Joven de 19 años propone matrimonio a mujer de 76

"Para el amor no hay edad", dice un popular dicho, y viene a ser el lema perfecto para unos enamorados a quienes no les importa el qué dirán ni las críticas, debido a que se llevan muchos años de diferencia.

El joven italiano Giuseppe D´Anna y su novia sorprendieron a los internautas al compartir un video de su compromiso matrimonial.

En el clip aparecen imágenes donde se ve al joven pidiendo matrimonio de rodillas y entregando un anillo de diamantes a la feliz novia, que tiene en sus manos un gran arreglo de globos rojos en forma de corazón.

Sin embargo, no fue el hecho del compromiso lo que sorprendió a los usuarios, sino otro aspecto inusual: la diferencia de edad entre los novios.

Giuseppe D´Anna tiene 19 años y su novia 76, y ambos comparten su felicidad en su cuenta de TikTok @Milina_Gatta.

El video rápidamente se hizo viral y hasta el momento lleva 22.5 millones de visualizaciones; en él aparecen imágenes del anillo de diamantes con las frases "Un diamante es para siempre" y "Esto es el principio de una larga serie".

La publicación de inmediato generó varios comentarios negativos de usuarios que tacharon a Giuseppe de interesado: "¿De cuántos millones estamos hablando?", "La visa lo puede todo", "El dinero no tiene edad", "No me va a tragar la pobreza, voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien", y "El amor de mi vida aún no nace".