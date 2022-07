VIDEO. "Johnny Deep" y "Amber Heard" luchan en el cuadrilátero

Pero el proceso legal ha dado para más, pues también se prestó para que unos luchadores representaran en los encordados la batalla, pero a su modo, de la mano de la empresa luchística Micromania.

Y es que esta vez, los protagonistas de la contienda legal hicieron su aparición, pero en los encordados, ya que tres luchadores de estatura baja se caracterizaron como los actores y también como la abogada Camille Vásquez y dieron un tremendo espectáculo.

La parodia fue aclamada por quienes presenciaron la lucha y por los propios internautas, quienes vieron encantados cómo la corte se convirtió en pancracio.

A la lona saltaron "Mini Johnny Depp", "Mini Amber Heard" y no podía quedar fuera "Mini Camille Vásquez", quienes como en la corte, se tramaron y dieron hasta con la cubeta.

Aunque el combate fue algo exagerado, por tratarse de una parodia, y tal como ocurrió en la vida real, el ganador de la batalla fue, respaldado por "Mini Vásquez", el galán "Mini Johnny".

Durante el espectáculo no faltó que se tiraron con todo, pues desde sillas, hasta botes para la basura y otros artículos, salieron volando por el encordado, haciendo el deleite del respetable.

Mini #JohnnyDepp and Mini #AmberHeard squared off in the wrestling ring ... and Mini #CamilleVasquez got involved! The real question is: who came out victorious?! https://t.co/bxhE6EgQOj pic.twitter.com/QXX5BOMUf8