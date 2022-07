VIDEO. Hermosa chica presume su oficio: ¡es albañil!

La joven de 18 años de edad es, en la actualidad, un ejemplo vivo de la igualdad de género, pues trabaja como albañil entre semana y sábado y domingo se transforma en una despampanante mujer.

De acuerdo con su historia de vida, la cual comparte en la plataforma TikTok, señala que dejó la universidad para apoyar a su padre en su trabajo.

En su cuenta, la chica documenta su trabajo y lo comparte con sus cerca de 68 mil seguidores; sin embargo, también comparte sus pasatiempos y lo que le gusta hacer para divertirse cuando el trabajo queda en la obra.

La jovencita vive en Sheffield, en el condado de South Yorkshire, Inglaterra, pues prefirió estar al lado de su padre y acompañarlo en el día a día.

Y aunque la gente la ha señalado, para su padre, Richard Andrew, apoya toda decisión que asuma su hija; esa fue la razón por la que la aceptó en su trabajo y por la cual, a fin de tratarla como un empleado más, la hizo firmar contrato.

Respecto a cómo la ve la sociedad inglesa, señala que al revelar su ocupación, guardan silencio.

"Cuando la gente me pregunta a qué me dedico y les digo que soy albañil, se callan. La gente no me cree y me mira como si estuviera mintiendo", aseguró.

Además, a Francesca no le desagrada pasar tiempo ni trabajar con sus padres, sino que le encanta la idea de seguir los pasos de su papá, por lo cual decidió adquirir conocimiento de la albañilería y sobre la construcción, algo que considera prioritario en su vida.

"A mí me encanta trabajar con el mío (papá) todos los días. Me enseñó un oficio y me ayudó a encontrar el trabajo de mis sueños", indicó.

Y destacó que, aunque su jefe, que es su padre, es comprensivo, cuando comete una falta la trata como a cualquier empleado, aplicándole la sanción correspondiente.

Finalmente, dice que entre semana le encanta la ropa de trabajo; sin embargo, sábado y domingo se transforma, para convertirse en toda una hermosa jovencita.