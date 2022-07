VIDEO. Cráter en el fondo de una piscina se traga a dos personas

Trágico momento vivieron los empleados de una empresa en Israel durante un convivio, cuando de pronto la piscina comenzó a succionar todo a su paso, por un gigantesco cráter que se abrió en el fondo.

Lamentablemente una persona perdió la vida al ser tragada por el enorme agujero, en el incidente ocurrido en la ciudad de Karmi Yosef, al sureste de Tel Aviv.

La tragedia quedó grabada en video, que rápidamente se viralizó en redes, en el que se ve a personas dentro de la alberca casi vacía, mientras observaban cómo el agua era succionada por el enorme agujero, llevándose a su paso los salvavidas que estaban cerca.

Tratando de echar un vistazo, un hombre se acerca y resbala, pero logra levantarse, salvándose de ser el tercero caer en el gran pozo.

Sin embargo, un hombre identificado como Klil Kimhi, de 32 años, perdió la vida, pues no logró ponerse a salvo y fue arrastrado por el agua, desapareciendo en el enorme hoyo; mientras que otro bañista pudo ponerse a salvo, pero resultó con heridas y golpes.

Personal de Bomberos logró rescatar el cadáver Kimhi cuatro horas más tarde, dentro del cráter que medía 13 metros de profundidad.

Los dueños del lugar, una pareja de 60 años, fueron arrestados por negligencia ya que no tenían permisos para construir una piscina en esa zona y son presuntos responsables de ocasionar la muerte del infortunado hombre.

Sinkhole opens up in the bottom of a swimming pool in Israel. Reports say one man was sucked in and died.pic.twitter.com/VBQbVrJnyp