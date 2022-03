Video: Asaltan farmacia y botarga de Dr. Simi huye; se viraliza

El sujeto se acerca al mostrador portando un casco de motociclista y empieza a tirar los productos que se encuentran sobre la barra e intenta traspasar pero de momento no lo hace.

A las afueras de la farmacia se encuentra una botarga del Dr. Simi bailando mientras sostiene un cartel en sus manos, pero al darse cuenta del atraco que estaba en proceso al interior decide aventar el anuncio y salir corriendo para ponerse a salvo.

El hecho causó múltiples comentarios en las redes sociales, en donde los internautas le vieron el lado amable y chusco al a situación, volviendo viral el video por la reacción del empleado dentro de la botarga.

"Me pagan por bailar, no por cuidar Amoñoooo"; "Fue a buscar al Simi Policía"; "Mejor aquí corrió, que aquí murió"; "Pobrecito se espantó"; "Pobre Dr. Simi mega susto que se llevó"; "Es que aún no sale el poli simi", fueron algunos de los comentarios que realizaron los usuarios.

Según la fecha que aparece en la grabación lo hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero, pero se desconoce en donde se ubica la sucursal en que ocurrieron los hechos, así como los detalles del asalto y el botín.

Video