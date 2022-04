VIDEO. ¡Al estilo Will Smith! Tenista cachetea a su rival

Esto ocurrió durante un campeonato de tenis celebrado en Ghana, luego de que Michael Kouane fuera vencido en el primer set del torneo.

El jugador número uno de Francia en la categoría Juvenil, se acercó a su rival, Raphael Nii Ankrah, a quien felicitó con su mano derecha, pero al mismo tiempo le propinó una tremenda cachetada con la izquierda, ante la sorpresa de los aficionados y del mismo Nii Ankrah, lo que causó después una pequeña pelea.

El deportista francés se disculpó con Raphael Nii Ankrah y con los aficionados argumentando que se había sentido agredido por el público durante el torneo y fue lo que lo hizo comportarse de esa manera.

Number 1 seeded player Michael Kouame from France slaps Raphael Nii Ankrah after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ