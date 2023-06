VIDEO | ¡Y soporten!: Wendy Guevara ya tiene su propia oración

La carismática influencer Wendy Guevara se ha ganado el corazón del público que día a día sigue las transmisiones de La Casa de los Famosos, convirtiéndose en la integrante más querida del reality show.

Pero no nada mas ha logrado conquistar a los televidentes, sino también a sus compañeros de concurso, pues al paso de los días ha logrado entablar una buena amistad con ellos, sobre todo con Poncho de Nigris, Emilio, Nicola Porcella, Apio y Sergio Mayer, con quienes integra el "Team Infierno".

La participación de Wendy en el reality ha sido fundamental para momentos divertidos con sus compañeros, con quienes realiza su sección "Resulta y Resalta", donde saca "los trapitos al sol" de los habitantes de la casa más famosa de México.

Con sus frases "soporta panzona" y sus anécdotas divertidas, así como con momentos difíciles de su vida, Wendy ha logrado mantener cautivo al público, que desea que sea la ganadora del show.

Tanta es la admiración que sus seguidores sienten por ella, que ya le compusieron una oración que circula en redes.

La oración a "Santa Wendy de las perdidas" lleva más de 7 mil reproducciones y ha logrado captar la atención de los internautas.

"Santa Wendy de Las Perdidas, Reina de las panzonas, patrona de las robustas y las caronas. Te pido me hagas soportar y que del chisme no me pueda liberar. Amén", dice la oración de Santa Wendy.

Con esta fervorosa oración, los fanáticos de la influencer demuestran el gran impacto que ha tenido y cómo se ha posicionado como una de las favoritas del reality show.