VIDEO | Xóchitl Gálvez y AMLO se encuentran en video viral

A raíz de la efervescencia política, y como pasa en estos casos, los internautas sustrajeron del baúl de los recuerdos un encuentro entre la senadora y AMLO.

Sin embargo, quien está en boca de todos, por ser una de las más francas aspirantes a portar la banda presidencial es la senadora panista Xóchitl Gálvez.

Y es que la legisladora ha plantado cara al mandatario federal, a quien le ha refutado sus ideas y ha encontrado eco en diversos sectores sociales, que le han externado su apoyo.

REVIVEN REENCUENTRO EN AEROPUERTO

) está a todo lo queda, ya sea por las "corcholatas" del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), o por los aspirantes del Frente Amplio por México.

Este se dio en marzo de 2019, cuando supuestamente, Xóchitl Gálvez fue ignorada por el presidente a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con las imágenes, la legisladora estaba en la sala de espera, cuando, en medio de una multitud aparece AMLO.

Xóchitl lo mira entrar, le entrega una bebida a su asistente, se para a saludar al mandatario federal; sin embargo, este se fue de paso, por lo que la legisladora decidió volver a sentarse.

El hecho fue tomado por los internautas como un desaire a la senadora, a quien ignoró para no saludarla.

Es importante destacar que en el video de ese momento se ve que AMLO ni siquiera notó la presencia de Xóchitl Gálvez, ya que iba rodeado de seguidores, de su equipo y de reporteros.

¿QUÉ DIJO XÓCHITL GÁLVEZ SOBRE ESE ENCUENTRO?

Luego de que el clip se viralizara, se le cuestionó a la senadora qué opinaba al respecto, y esta respondió: "La neta, no me arrepentí, pero es un rockstar", a la vez que indicó que siempre estaba rodeado de "marabuntas".

Después se refirió al saludo fallido y también se le preguntó si tenía miedo de que el mandatario federal no le saludara, y ella rechazó sentir temor, ya que no tenía problemas de autoestima y destacó que cuando nadie quería a AMLO, ella lo respaldó.

"No, no tengo broncas de autoestima, yo lo recibí en mi pueblo. Le di abrazo cuando nadie lo quería, ahí en Ixmiquilpan. Cuando Fox lo quería desaforar, yo dije que no".

Dijo que López Obrador le habría saludado si la hubiera visto, pero que siempre está rodeado.

Joya: La panista Xochitl Gálvez es ignorada mientras el presidente @LopezObrador_ pasa a su lado saludando mexicanos en el aeropuerto. pic.twitter.com/lI2qamnEmY — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) August 2, 2023