VIDEO | Ni un huracán impidió que se casaran con todo e iglesia inundada

El amor resultó más fuerte que la tempestad. Y fue tan grande, que no impidió a una pareja de enamorados que se dieran el "sí, para siempre" en medio de una iglesia inundada.



Y contra todo pronóstico, los novios se convirtieron formalmente en esposos ante sus familiares y sus allegados amigos, quienes contagiados por el amor de la pareja fueron infaltables en el trascendental momento.

El peculiar enlace religioso se celebró en la iglesia de Barasoain, en Malolos, Filipinas, y el instante captado en video y compartido en redes sociales.

En las imágenes se aprecia la entrada de la novia, quien se ve ataviada en un hermoso vestido blanco, cuyos pliegues inferiores estaban flotando.

También se ve cuando la madre de la novia la recibe, ella también con sus pies y la parte final del vestido en medio del agua.

El matrimonio se celebró, aun cuando el tifón Dokusri había tocado tierra, y su atrevimiento fue recibido en redes con beneplácito, además de que los internautas los felicitaron por su enlace.

Wading through a flooded church for a wedding in #Typhoon hit Philippines!

Bride braves through the flooded aisle at the Barasoain Church in Malolos



VC: Maria Jasmin Halili #Doksuri #Floods #Philippines #Egay #Malolos #Bulacan #IlocosNorte #Manila #TyphoonDoksuri #Climate... pic.twitter.com/IBexy8gR91