VIDEO | Mujeres acosan a extranjero en el vagón exclusivo del Metro

El Sistema Colectivo de Transporte, comúnmente conocido como Metro, en la Ciudad de México, cuenta con vagones exclusivos para mujeres, debido a que por años se luchó contra el acoso que sufrían por parte de los usuarios.

Sin embargo, en esta ocasión las "víctimas" se convirtieron en "victimarias", pues contrario a lo que ocurría en otras ocasiones cuando un ancianito subió al vagón, una feminista exigió que lo bajara la autoridad, ahora las mujeres fueron más indulgentes.

La razón: un joven de procedencia extranjera, guapo, alto y fornido, que, quizá por desconocimiento al usar el Metro, subió al vagón exclusivo.

Y no, no ocurrió lo que, en otras ocasiones, que las féminas defendían a capa y espada ese espacio. No, esta ocasión fueron más indulgentes, pues el chico, feo no era.

El quizá incómodo momento para el foráneo fue captado por una joven usuaria de TikTok, @noemicarreto, quien acompañó el clip con un mensaje: "Me pregunto si este extranjero sabía lo que le esperaba al subirse al vagón de mujeres".

Como era de esperarse, el documento se volvió viral, no porque el joven se subiera al vehículo, sino que las usuarias acosaron al joven y comentaron respecto a él, que pueden considerarse acoso sexual, quien tenía el rostro de querer salir corriendo.

De acuerdo con las imágenes, el joven viaja frente a la puerta del vagón exclusivo; alrededor de él las chicas comenzaban a reír nerviosas, mientras que otras le lanzaban piropos.

"La manoseada va gratis [...] Va calado, va probado", dijio una de las usuarias, mientras las demás reían alegremente.

Al parecer, el extranjero no la pasó bien, pues era asfixiante la manera en que lo encerraron las féminas.

Además, cuando llegó a su estación, el joven fue objeto de una lluvia de piropos, además de que fue acosado sexualmente.}

Y mientras él meneaba la cabeza de un lado a otro, una joven entrelazó su pierna con la de él, impidiéndole bajar, pues se dio cuenta que la grababan, para escucharse al final: "Zorra no te lo lleves".