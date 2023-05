VIDEO | Maestra de kínder se niega a poner canciones de Peso Pluma a sus alumnos

La popularidad del cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, crece vertiginosamente y cada día más personas gustan de escuchar su música, tanto que hasta los niños de preescolar ya piden sus canciones en las celebraciones escolares.

Los pequeños ya no quieren escuchar canciones infantiles o rondas en las fiestas de su escuela y ahora piden las canciones bélicas de Peso Pluma; sin embargo, una maestra de kínder se negó a complacer las peticiones de sus alumnos.

La maestra identificada en la plataforma de TikTok como @MaestraMieldeMaple compartió un video en el que explica a sus alumnos que no les pondrá las canciones de Peso Pluma porque no son adecuadas para niños.

La docente, que es popular en redes sociales por la forma amorosa en la que trata e interactúa con los pequeños, compartió a través de un video la respuesta de los niños cuando les preguntó qué canción querían escuchar.

La respuesta de los estudiantes sorprendió a la maestra, pues emocionados pidieron canciones de Peso Pluma y Shakira.

"¿Quieren que ponga música?", les preguntó la maestra y los niños respondieron emocionados que sí

En el video se escucha a una niña decir: "Yo quiero que ponga la canción que dice: ´Quiere que le ponga música para que baile la bebé´", a lo que la docente le responde que no son canciones para niños.

A la petición de otros niños que querían la canción de Shakira, la maestra preguntó que si no preferían que les pusiera la de la "patita Lulú" ... y la respuesta de los menores fue: "¡Ay, no!",

"La canción de Peso Pluma", solicitó otro alumno, por lo que la docente decidió hablar con ellos y explicarles por qué no podía ponerles ese tipo de música.

"A ver, esas canciones no son para niños. No es una canción correcta porque no dicen nada como las canciones que cantamos aquí en la escuela", explicó la maestra.

Finalmente, la maestra les puso temas infantiles apropiados para la edad de sus alumnos, lo que fue aplaudido por los internautas.

"Aplauso para la miss", "Muchas gracias por ponerles canciones para niños", "Soy esa maestra que odia que me pidan canciones que no son infantiles", "maestra, yo la felicito por su forma de trabajar con los niños", escribieron los usuarios de redes.