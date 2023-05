VIDEO | Madre "perrea" en fiesta de de cumpleaños su hija y la tunden a críticas

La fiesta de cumpleaños de una niñita de tres años de edad, indiscutiblemente, fue inolvidable, pero no por los motivos de su celebración, sino por el proceder de su madre, que le "robó" el protagonismo a la pequeña, a la vez que la tundieron en redes por su comportamiento.



Y es que la nena estaba haciendo su entrada al sitio del festejo en brazos de su padre; sin embargo, la mamá, identificada como Brenna Azevedo, de 26 años, al escuchar la música se adelantó a su familia y comenzó a "perrear", delante de la mirada de todos y sin importarle que en el lugar hubiera niños.

El "robo" de la fiesta no fue para menos, pues la joven mujer de Río de Janeiro iba enfundada en un vestido transparente, que permitía ver sus senos y también la ropa interior.

El video de su papelazo en la fiesta se filtró en redes sociales, cuyos usuarios la tundieron a críticas, pues estaba haciendo un baile inapropiado en una celebración infantil.

Sin embargo, Brenna no se quedó callada ante los señalamientos, y respondió indignada a los internautas.

"La gente está indignada porque estaba bailando con un traje transparente. Me están atacando, maldiciendo y diciendo que me van a denunciar ante el Consejo Tutelar. No veo nada de malo en eso. Veo muchas cosas peores", aseguró.

Señaló que su familia está consternada por las multitud de crueles críticas que ha recibido, en las que la han denigrado con insultos.

Y es que la controversia gira en torno al comportamiento y las normas familiares, pues mientras algunos vieron en Brianna que su actitud no fue la adecuada, otros defendieron su derecho a bailar como quisiera.