VIDEO | "Lady Paquete". Mujer se viraliza tras atacar a repartidores de Mercado Libre

Una mujer fue expuesta en redes sociales luego de que atacara a dos empleados de la paquetería Mercado Libre, ella argumentaba que los repartidores se negaban a hacer entrega de su pedido.

Sin embargo, la realidad es que ellos no podían hacer entrega del paquete sin que la mujer les proporcionara una palabra clave que el vendedor estipuló, por seguridad de que se entregue a la persona correcta.

En el portal de ventas por Internet de Mercado Libre, algunas compras son encriptadas mediante una palabra clave que es enviada por el vendedor al cliente de manera directa para que este la proporcione al momento de que se vaya a hacer entrega del pedido.

Sobre todo, esto aplica cuando las compras son de cierto valor y se requiere de mayor seguridad al momento de entregar el pedido.

Pero la mujer no entendió esto e incluso señaló a los repartidores de no saber hacer su trabajo por el hecho de no entregarle el paquete, además los acusó de querer robar el paquete.

"Lady Paquete"

Ambas partes del conflicto se graban mutuamente con sus celulares y en el video que circula en redes se observa como la mujer muy molesta les exige a los repartidores que le hagan entrega del paquete que ella ya había pagado, sin embargo, ellos le dicen que tiene que decirles la palabra clave y sin problema se lo dan.

La fémina ya algo alterada les grita que no hay ninguna palabra que ella pagó por el paquete y que se lo deben de entregar porque su hijo lo está esperando, mientras tanto se ve como ella sostiene otros paquetes que no le correspondían, pero los tomó en represalia por no recibir el suyo.

Para la "ofendida dama" era más que suficiente comprobar que el paquete estaba a su nombre para que se le entregara y el que le solicitaran la palabra clave le resultó una ofensa.

"Usted me está robando mi paquete, porque está a mi nombre", expresó la mujer al momento que otra persona pasaba por el lugar y trató de ayudar en el mal entendido para calmar los ánimos pero la mujer se molestó aún más. "Si usted no está aquí para apoyarme y no sabe, por favor no opine", dijo la enfadada fémina.

La discusión continúa en la misma tónica, mientras se ve a un niño bastante incómodo, junto a la mujer, por lo que está ocurriendo, al grado que ambas partes convinieron solicitar apoyo a las autoridades mediante el número de emergencias para solucionar la situación.

Los propios repartidores fueron quienes marcaron al 911 para solicitar una patrulla, y mientras estaban pidiendo apoyo la mujer aparentemente se comunicó con alguien y le dice que le están pidiendo una palabra clave, al parecer esta persona se la proporciona, lo que hace que le cambie el semblante entendiendo que estaba en un error.

"Pradera. Pradera, gracias. Palabra clave: pradera. Ya se las entregué", dice apuradamente la mujer y los repartidores finalmente pudieron hacer entrega del paquete y, antes de retirarse les avienta con los paquetes que retenía a los empleados de la paquetería.