VIDEO | En Durango estafan a mujer en una feria; no creerás lo que querían cobrarle por unos tacos

Una experiencia amarga fue la que se llevó una mujer al asistir a una feria en el estado de Durango, donde al querer pagar la cuenta descubre una cantidad estratosférica.

La mujer mexicana identificada por su nombre de usuario Gagzp 15 (@gagzp15) en Tiktok relató en su publicación que durante la visita al lugar le dio hambre, por lo que se dirigió a una taquería donde al momento de pagar, se percató de la cantidad que querían cobrarle.

La clienta de la feria quien iba acompañada de siete personas más, compartió la fotografía del ticket de compra en el cual se aprecia que pidieron ocho órdenes de tacos al pastor, un taco de asado, una arrachera, cinco refrescos y tres aguas.

Los precios en cada orden se encontraban en un rango “normal” por lo que, lo más asombroso fue ver el monto total que fue por 2, 392 pesos.

Tras ver el ticket la mujer no lo dudó e hizo una denuncia pública exponiendo su caso y señalando que le querían cobrar 700 pesos adicionales.

Además, se dirige con la dueña de la taqueria y le expone su caso, por lo que la respuesta de la persona fue: "Los vamos a correr".

Tras compartir el video en redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar a la publicación, compartiendo algunas opiniones donde les había pasado una situación similar.

Algunos de estos fueron: “Así me estafaron también, me querían cobrar 300 pesos”; “295 pesos el taco de arrachera??? 85 pesos el agua??; “En todas las ferias, tienen esas prácticas”; “Recomendación: no coman en las ferias”; “Fíjate en precios antes, no pagues la cuenta”, “Llama a Profeco”, expresaron algunos de los usuarios a la publicación de TikTok.