VIDEO | Él es el supuesto nieto de "Resortes", emprendedor en la Ciudad de México

Una de las épocas más esplendorosas de la industria cinematográfica mexicana es el Cine de Oro, del que emanaron actores y actrices que se convirtieron en iconos y en leyendas.

Entre ellos se encuentra los inmortales Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Silvia Pinal, así como los comediantes Mario Moreno "Cantinflas", Germán Valdés "Tin Tan", y por supuesto Adalberto Martínez Resortes, "Resortes", quien con su baile se volvió una estrella nacional.

Este último saltó a las redes sociales debido a que uno de sus nietos tiene un emprendimiento callejero, y reveló la consanguinidad con el famoso actor cómico.

Se trata de un muchacho que tiene un puesto en un triciclo adaptado llamado "Desayunos El Pollis", en el que tiene a la venta café en distintas presentaciones, así como tortas, pan y cuernitos preparados.

El nieto de "Resortes" contó durante una entrevista que no lleva el apellido de Adalberto Martínez ya que su padre fue hijo ilegítimo; sin embargo, su clientela, que conoce la historia, le dice que no necesita el apellido para demostrar la consanguinidad, pues su habilidad para imitarlo.

En el clip que se viralizó en redes sociales se ve cómo el chico imita a su supuesto abuelo, además de mostrar cómo prepara su bebida estrella: el chococafé, lo que le lleva a ganar su propio dinero, sin colgarse de la fama de su fallecido abuelo.

"Mi abuelito era ´Resortes´ (...). A mí me gusta trabajar, me gusta ganarme el sustento cada dia y, pues obviamente, no me cuelgo de la fama de mi abuelito, yo soy yo y hago lo mío", contó.

Explicó cómo fue que su familia y él encontraron en la venta de alimentos una fuente de ingresos.

"Cada quien (lo suyo), él hizo trayectoria, él hizo historia, pero nosotros hemos (seguido nuestro camino), lo mío es lo mío".

Contó a qué horas empieza su jornada de trabajo para salir a vender los conocidos alimentos que degusta su clientela.

"A las 3 de la madrugada ya estoy trabajando (...). El pan nosotros lo apartamos, lo envolvemos. Lo único que nos dan es el agua, que ya viene hervida", dijo mientras preparaba un café.

El nieto de "Resortes" inició la entrevista con el creador de contenido conocido como Los Tripones, con la imitación de la frase más conocida de Adalberto Martínez: "¡Ay, mamachita!".

¿QUIÉN FUE ADALBERTO MARTÍNEZ, "RESORTES"?

Adalberto Martínez Chávez, más conocido en el mundo como "Resortes", fue un comediante mexicano originario de la Ciudad de México un 25 de enero de 1916 y falleció en ese lugar el 4 de abril de 2003.

Se convirtió en uno de los iconos de la comedia de la Época de Oro del cine nacional, por su carisma, su capacidad de bailar y su estilo escénico único que lo convirtieron en una figura del entretenimiento.

Dejó un gran legado en películas como Al son del mambo (1950), Carnaval en mi barrio (1961) y Los albañiles (1976).

En su vida personal, "Resortes" estuvo casado en tres ocasiones y tuvo tres hijos, dos de los cuales murieron en circunstancias trágicas. Su primera esposa fue Mercedes Constanzo, con quien tuvo dos hijos, uno que murió a días de haber nacido y una niña, Yolanda, quien murió el 13 de mayo de 1996 a los 56 años de edad en un asalto en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Su segundo matrimonio fue con Gloria Ríos, con quien el actor tuvo a su hija Regina, su única sobreviviente y con quien tuvo más cercanía en sus días finales.

Finalmente, su tercera esposa fue Josefina Flores, con quien no tuvo hijos, pero sí estuvieron casados por 30 años, hasta que "Resortes" murió.